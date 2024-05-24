В Україні з 18 травня діє новий закон про мобілізацію, яким передбачено оновлення даних в ТЦК військовозобов’язаними чоловіками. Як часто вони повинні це робити.

Військовозобов’язані, призовники і резервісти повинні оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Після цього дані потрібно оновлювати у разі їх зміни протягом тижня.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міноборони.

Якщо військовозобов’язаний оновив дані після 18 травня 2024 року, то наступного разу це потрібно зробити у разі зміни персональних даних.

У такому випадку потрібно оновити дані протягом семи днів від дня зміни персональних даних.

Оновлення даних в ТЦК – як часто військовозобов’язані мають це робити

У Міністерстві оборони також зазначили, що військовозобов’язаним, які оновили дані після 16 квітня 2024 року, коли новий закон про мобілізацію був підписаний президентом, тобто до моменту набрання чинності, все рівно потрібно оновити свої персональні дані.

Оновлення військово-облікових даних

Одне з головних нововведень закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня – це обов’язкове оновлення своїх даних військовозобов’язаними чоловіками

Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року. Якщо цього не зробити, то загрожують штрафи. Оновити облікові дані можна через електронний кабінет військового, ЦНАП або у ТЦК.

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