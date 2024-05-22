Окупанти вдарили ракетами по центру Чугуєва: зруйновано дитсадок, багато поранених

Окупанти вдарили ракетами по центру Чугуєва на Харківщині 22 травня. Багато поранених і руйнувань.

Про наслідки ворожого удару Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 травня близько 8:00 російська армія завдала ракетні удари по центральній частині м. Чугуїв.

Повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Окупанти вдарили ракетами по центру Чугуєва: фото

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