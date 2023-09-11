Президент України Володимир Зеленський розповів, чи буває у нього депресія під час війни, передає НСН з посиланням на інтерв’ю керівника держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нього немає депресії попри те, що він щодня працює в умовах повномасштабного вторгнення. Про це він розповів телеканалу CNN.

Ні. Я в порядку. Я можу з цим жити, — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи відчуває він депресію

Крім того, президент зазначив, що коли дивиться у дзеркало, то бачить вже не ту людину, яка була перед початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, він бачить вже старшу та, можливо, мудрішу людину.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ Сил оборони, наголошуючи, що всі хочуть, аби був щасливий кінець, проте операція захисників – не 1,5-годинний фільм, тож happy еnd’у не буде. Адже Україна втрачає дуже багато людей.

І перемога – це єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати Росії змоги напасти на інші країни – країни Балтії, Польщу, – і цією агресією повернути нас усіх у Радянський Союз, – пояснив Зеленський. – Ми цього не хочемо. І для цього є лише одна позиція. Перемога – це не про щастя. Перемога можлива лише в єдності

Це, за словами Зеленського, повинні визнати й люди на Заході. Він пояснив, що йдеться не лише про цінності України, а спільні цінності, адже ця війна теж є спільною.

Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую.. . – підсумував президент

Зеленський розповів, чи буває у нього депресія під час війни: відео

Ще новини України: На Львівщині сьогодні провели в останню путь 10 Героїв (фото)