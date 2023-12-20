Зеленський призначив своєю представницею у ВР Галину Михайлюк, повідомляє НСН. Ми розкажемо, що про неї відомо.

Президент Володимир Зеленський призначив народну депутатку від Слуги народу Галину Михайлюк своєю представницею у Верховній Раді. Про це йдеться в указі, опублікованому в середу, 20 грудня.

Михайлюк замінить на цій посаді звільненого Федора Веніславського.

Нагадаємо, Веніславського звільнили після того, як він розкритикував Безуглу.

Галина Михайлюк – що про неї відомо

Галина Михайлюк — народний депутат України IX скликання від партії «Слуга народу», заступниця голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Японією та Австралією. Раніше була радницею з питань підготовки законів Консультативної місії ЄС в Україні.

Народилася 14 червня 1987 року у Києві.

Доктор юридичних наук (2018), правознавець.

Радник з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (2015—2019), гостьовий лектор Університету Арканзасу (США), професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2012—2022), доцент Українського вільного університету в Мюнхені.

Навчання:

2004—2009 — Одеська юридична академія, магістр права (диплом із відзнакою).

2005—2010 — Одеський економічний університет, магістр економіки (диплом із відзнакою).

2010—2012 — Йоркський університет, Велика Британія, магістр міжнародного корпоративного та комерційного права (LLM).

2012 — захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук на тему «Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банківських операцій та послуг» (спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) в Національному університеті «Одеська юридична академія».

2018 — захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему «Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні» (спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. Бурчака Національної академії правових наук України.

березень 2019 — отримала звання доцента.

серпень 2023 —отримала вчене звання професора.

Професійна та наукова діяльність

2013—2014 — консультант, старший консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ.

2012—2022 — працювала за сумісництвом професором кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ.

2015—2019 — експерт, радник з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, м. Київ. Керівник проектів «Поліпшення законодавчих можливостей у сфері реформування сектору цивільної безпеки у Верховній Раді України за допомогою кращих практик ЄС» та «Посилення ролі Верховної Ради України в покращенні регуляторної політики шляхом постоцінювання впливу законодавства».

З 2013 року є доцентом факультету державних та економічних наук Українського вільного університету (УВУ) м. Мюнхен (Німеччина).

2016 — гостьовий лектор Університету Арканзасу, штат Арканзас (США).

З 2018 року працює за сумісництвом провідним науковим співробітником відділу з питань захисту прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Член редакційної колегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Політична кар’єра

Народний депутат України IX скликання від партії «Слуга народу».

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Член делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО.

Співголова депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Японією, Співголова депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Австралією, заступник Голів депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв’язків із США, Великою Британією, Норвегією, Канадою та Сінгапуром.

Член Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Представник Президента у Верховній Раді.

Нагороди і звання

Заслужений юрист України (23 серпня 2021)

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