Кабмін призначив нового голову Держспецзв’язку. Про це повідомив Уряд. Інформацію про новопризначеного голову оприлюднили у самій Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, передає НСН.

Новим очільником служби став Юрій Мироненко.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров дав завдання відповідно до обовʼязкових процедур провести аудит роботи Держспецзв’язку. Новий Голова анонсував, що найближчим часом представить план розвитку ДССЗЗІ.

Кабмін призначив нового голову Держспецзв’язку: що відомо про Юрія Мироненка

Юрій Мироненко – військовослужбовець, командир ударної роти БпЛА.

Юрій Мироненко має досвід корпоративного управління, глибоко розуміється на тематиці БпЛА. До призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку.

Від початку повномасштабного вторгнення обороняв столицю у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади.

Закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (1994–2000 рр.). Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» і ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Кар’єру розпочинав у банківській сфері. Обіймав керівні посади у структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Здобув досвід у сферах управління фінансами, виробництва та управління персоналом.

Від 2008 до 2010 року працював фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук.

Від 2010 до 2015 року перебував на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке провадило діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Від 2014 року – директор, а від 2016 до жовтня 2023 року – голова правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) – неурядового аналітичного центру, що супроводжує реформи в Україні.

Також має досвід роботи у приватних компаніях, в управлінських ланках фінансової, банківської, транспортної, фармацевтичної, хімічної, енергетичної та інших галузей.

У 2019 році уклав контракт і долучився до тероборони, протягом 2019–2020 років проходив навчання, зокрема, на Яворівському полігоні.

Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест».

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держспецзв’язку Дмитра Маковського.

У день звільнення Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень екс-голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Щиголю, його заступнику та іншим службовим особам.

Вищий антикорупційний суд обрав Щиголю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 25 млн гривень.

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