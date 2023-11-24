Актора Остапа Ступку визнали винним у п’яній ДТП: суд призначив покарання, актор з ним не згоден

Актора Остапа Ступку визнали винним у п’яній ДТП. Суд призначив йому покарання. Про це із зали суду повідомляє Суспільне, передає НСН.

Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані.

Суд призначив народному артисту покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки – тобто, впродовж трьох років актор зобов’язаний з’являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

Також суд позбавив Ступку права керування автомобілем на 8 років. Крім того, з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.

Актора Остапа Ступку визнали винним: він не згоден з таким покаранням

“Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом’якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було би доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна”, — сказав Остап Ступка.

Захист планує подавати апеляцію. Впродовж місяця, поки вирок не набуде сили, в Ступки буде діяти міра запобіжного заходу: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.

Що відомо про ДТП за участі Остапа Ступки

Аварія сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі столиці. Авто Остапа Ступки зачепило легковик, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий отримав травми. Винуватця аварії затримали і помістили до СІЗО.

6 квітня у Шевченківському суді акторові обрали запобіжний захід. Він мав перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно.

У червні Шевченківський райсуд продовжив Ступці нічний домашній арешт до 5 липня у межах досудового розслідування.

У липні розслідування обставин квітневої ДТП завершилось. Обвинувачення стосовно Остапа Ступки були скеровані до Голосіївського райсуду Києва.

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