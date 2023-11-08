Відмовився воювати з релігійних переконань – як за це покарали переселенця на Львівщині

Переселенець на Львівщині відмовився воювати з релігійних переконань. Як його за це покарав суд, розповідає zaxid.net, передає НСН.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Харківщини Максиму О., який відмовився проходити військову службу з релігійних переконань. Призовнику призначили покарання – три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, уродженець Харківської області Максим О. весною 2023 року отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього Максиму О. вручили ще одну повістку про необхідність прийти на призовну дільницю, однак чоловік її проігнорував, а згодом написав відмову проходити військову службу.

Щодо Максима О. порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову під час мобілізації. У суді чоловік визнав свою провину та розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав у Львівську область задля реабілітації від алкогольної залежності, мав намір влаштуватись на роботу. Максим О. підтвердив, що не прийшов у військкомат 19 квітня через хворобу, 21 квітня йому повторно вручили повістку і він написав відмову від проходження служби. Чоловік запевняє, що під час реабілітації почав сповідувати віру у церкві «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали справи та врахував дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим. На думку судді, матеріали справи та поведінка Максима О. у суді не свідчать про його каяття щодо вчиненого. Суд вважає, що обвинувачений не проявив будь-яких ознак осуду своєї поведінки чи якогось бажання виправити ситуацію, що склалася. Натомість, на переконання суду, обвинувачений демонстрував байдужість до свого вчинку та його наслідків.

Також у судовому засіданні обвинувачений вказав, що за час повномасштабного вторгнення Росії він не допомагав Збройним Силам України, не займався волонтерством.

Суддя Тарас Котормус визнав Максима О. винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання – три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Ще новини України: 34-річний українець відмовився йти до армії – як його покарали