Перша леді України відповіла, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін (відео)

Перша леді України відповіла, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін на виборах у 2024 році, якщо вони відбудуться, передає НСН.

Під час виступу в програмі CBS «Face The Nation» модератор Маргарет Бреннан запитала першу леді, як би вона почувалася, якби її чоловік вирішив переобратися на другий президентський термін.

У відповідь на це співрозмовниця сказала, що не знає, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін.

«Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Ви знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не повністю це підтримала», – сказала Зеленська «Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше» – додала вона

Перша леді також сказала, що вона не знає, яким буде рішення її чоловіка з цього приводу, зазначивши, що поточна ситуація в їхній країні та можливість організувати вільні та чесні вибори також можуть бути фактором.

«Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його бути президентом, він, ймовірно, не балотуватиметься», – додав Зеленська. – Але я підтримаю його, яке б рішення він не прийняв».

Зазначимо, що відповіді Зеленської прозвучали як раз в той час, коли її чоловік відвідав Капітолій у четвер, щоб зустрітися з президентом Байденом та іншими лідерами США, оскільки війна України з Росією продовжує вирувати.

Чи буде Зеленський балотуватися на другий термін: відео

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