Міністр енергетики порадив українцям запасатися генераторами. Але при цьому запевнив, що влада і військові робитимуть все, аби опалювальний сезон 2023-2024 Україна пройшла з мінімальними складнощами. Про таке Герман Галущенко сказав в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає НСН.

Міністр порадив українцям за можливості придбати генератори на холодну пору року. Також не завадить облаштувати автономні електричні підстанції. Це допоможе уникнути тривалих відключень світла цієї осені та взимку.

За словами Галущенка, наша ППО та Міненерго докладуть зусиль для того, щоб українцям не знадобились генератори.

Купуйте генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування – зробіть це. А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася, – наголосив міністр.

Зазначимо, раніше очільник МВС України Ігор Клименко розповів про підготовку енергосистеми України до ймовірних обстрілів з боку російських загарбників. За його словами, наша держава має план на випадок блекауту. Клименко запевнив, що координаційний штаб уже підготував план дій у разі довготривалих відключень електроенергії в регіонах.

А ще раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тривалих відключень електроенергії цієї зими в Україні не буде. Він назвав 6 причин, чому такого не станеться.

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