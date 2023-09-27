6 причин, чому Україна буде зі світлом взимку, назвав Шмигаль

6 причин, чому Україна буде зі світлом взимку, назвав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН. Інформацію оприлюднили в Укргідроенерго.

За словами очільника Уряду Дениса Шмигаля, енергетична галузь є основою української економіки і назвав шість факторів, які забезпечують її стабільність.

6 причин, чому Україна буде зі світлом взимку

Україна сьогодні має кращу систему ППО. Продовжуємо роботу над її розвитком.

У росії стало менше ракет. Спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогу хотілося б.

Проведено велику ремонтну кампанію. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. На сьогодні відремонтовано понад 80% магістральних мереж.

Захист енергооб’єктів. Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив. Продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.

Системна робота з міжнародними партнерами. Отримали $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики.

Достатня кількість енергоресурсів. Збільшуємо видобуток.

Нагадаємо, раніше ми писали: Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичних об’єктів – Укренерго