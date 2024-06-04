Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні: що це означає

Сьогодні, 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому закон про англійську мову в Україні. Розповідаємо, що це означає.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, який у 2023-му подав президент Володимир Зеленський. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, передають Новини України – НСН з посиланням на Громадське.

Також 226 депутатів підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Зазначимо, що ще в листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні.

Закон про англійську мову в Україні: що він передбачає

Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Нагадаємо, непорозуміння та суспільну критику викликав пункт, що стосується кінотеатрального прокату. Пропонувалося, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року — половину всіх фільмів, з 2026 року — три чверті, а з 2027 року — всі.

Критики відмови від українського дубляжу англомовних фільмів у кінотеатрах зауважували, що це призведе до звільнення акторів, закриття студій, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, до розвитку «піратства», зокрема поширення російськомовного «піратського» контенту.

На сайті Офісу президента зібрали 25 тисяч підписів під петицією до Зеленського із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою. А у Верховній Раді після суспільного резонансу пообіцяли, що допрацюють пункт законопроєкту про англійську мову, що стосується дубляжу фільмів. Врешті норми про кінодубляж і телепрограми із законопрооєкту виключили.

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