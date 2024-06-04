Кінотеатрам України можуть відшкодовувати кошти за показ англомовних фільмів – що відомо

Про це повідомив Володимир В’ятрович, передає сайт «новини України – НСН».

«Отже, попри всі аргументи і протести «слуги народу» щойно протягнули через гуманітарний комітет ВР додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову 9432, спрямовану на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською», написав В’ятрович.

Кінотеатрам України можуть відшкодовувати кошти за показ англомовних фільмів

За його словами ця правка не несе загрози прямому дублюванню. А кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською мовою, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць.

«Але все одно ця норма є абсурдною і шкідливою. Витрачати бюджетні гроші на те, щоб заохочувати демонструвати фільми іноземною мовою замість української – чисте безумство, тим більше під час війни. Якщо в уряду є зайві гроші їх треба спрямувати або на армію, або (якщо вже говорити про кіно) на підтримку сеансів українських, а не американських фільмів», додав В’ятрович.

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