Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Політика

Кінотеатрам України можуть відшкодовувати кошти за показ англомовних фільмів – що відомо

Автор -
Журналіст
Кінотеатрам України можуть відшкодовувати кошти за показ англомовних фільмів

Кінотеатрам України можуть відшкодовувати кошти за показ англомовних фільмів. Відповідну поправку підтримав комітет гуманітарної політики.

Про це повідомив Володимир В’ятрович, передає сайт «новини України – НСН».

«Отже, попри всі аргументи і  протести «слуги народу» щойно протягнули через гуманітарний комітет ВР додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову 9432, спрямовану на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською», написав В’ятрович.

Кінотеатрам України можуть відшкодовувати кошти за показ англомовних фільмів

55 big v1717412964

За його словами ця правка не несе загрози прямому дублюванню. А кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською мовою, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць.

«Але все одно ця норма є абсурдною і шкідливою. Витрачати бюджетні гроші на те, щоб заохочувати демонструвати фільми іноземною мовою замість української – чисте безумство, тим більше під час війни. Якщо в уряду є зайві гроші їх треба спрямувати або на армію, або (якщо вже говорити про кіно) на підтримку сеансів українських, а не американських фільмів», додав В’ятрович.

 

Ще новини України: Гуманітарна допомога для ВПО в Ужгороді – як зареєструватися

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×