Подвійне громадянство і новий статус англійської мови в Україні: плани ВР на початок червня

Про плани ВР на початок червня розповів нардеп Ярослав Железняк . За його словами, Парламент буде розглядати законопроєкти про подвійне громадянство і про новий статус англійської мови в Україні.

Про це інформують з посиланням на політика Новини України – НСН.

Подвійне громадянство і новий статус англійської мови

Прислали попередній порядок денний на наступний тиждень де Рада буде засідати…. Поки нічого цікавого. Лише закон про подвійне громадянство #10425 та закон про англійську мову #9432, – повідомив Железняк

Нардеп підкреслив, що наразіу порядку денному на наступний тиждень кадрових питань немає. Він вважає, що з цих питань коаліція чекала повернення Президента Володимира Зеленського з закордонного відрядження.

Нагадаємо, у січні Зеленський запропонував Раді запровадити множинне громадянство (законопроєкт №10425), що за його словами дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян Росії.

А ще у червні 2023 року Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким запропонував офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні (законопроєкт №9432), у листопаді Рада ухвалила цей законопроєкт в першому читанні.

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