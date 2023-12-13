Заяву на єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів – Мінреінтеграції

Заяву на допомогу єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів. Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.
Заяву на отримання допомоги в межах державної програми єВідновлення можна подати не лише в застосунку Дія, а й через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріусів. Про це повідомили на Урядовому порталі.
Як подати заяву на єВідновлення через ЦНАПи або нотаріусів
Для подання заяви необхідно:
- Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.
- У разі наявності пільгової категорії – надати документ, що підтверджує її.
- Якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання угоди.
Для подання заяви право власності на житло має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав.
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