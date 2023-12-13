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Заяву на єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів – Мінреінтеграції

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Заяву на єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів - Мінреінтеграції

Заяву на допомогу єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів. Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.

Заяву на отримання допомоги в межах державної програми єВідновлення можна подати не лише в застосунку Дія, а й через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріусів. Про це повідомили на Урядовому порталі.

Як подати заяву на єВідновлення через ЦНАПи або нотаріусів

Заяву на єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів - Мінреінтеграції

Для подання заяви необхідно:

  • Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.
  • У разі наявності пільгової категорії – надати документ, що підтверджує її.
  • Якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання угоди.

Для подання заяви право власності на житло має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав.

Ще новини України: єВідновлення в Дії — стартують перші виплати для капітального ремонту житла

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