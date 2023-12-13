Заяву на єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів – Мінреінтеграції

Заяву на допомогу єВідновлення можна подати через ЦНАПи або нотаріусів. Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.

Заяву на отримання допомоги в межах державної програми єВідновлення можна подати не лише в застосунку Дія, а й через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріусів. Про це повідомили на Урядовому порталі.

Як подати заяву на єВідновлення через ЦНАПи або нотаріусів

Для подання заяви необхідно:

Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.

У разі наявності пільгової категорії – надати документ, що підтверджує її.

Якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання угоди.

Для подання заяви право власності на житло має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав.

Ще новини України: єВідновлення в Дії — стартують перші виплати для капітального ремонту житла