На війні з росією загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук, передає НСН. Сьогодні він мав би відзначати свій День Народження. Сумну новину повідомили колеги полеглого Героя.

На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук (Artem Sachuk) – відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань, – йдеться у повідомленні Федерації шахів

Інформацію підтвердив колега Артема, член виконкому Федерації Дмитро Горощенко.

Захищаючи Україну з першого дня повномасштабного вторгнення загинув мій товарищ та колега Артем Сачук. Віце-президент Федерації шахів України, колишній президент федерації шахів Житомирської області.. – написав Дмитро Горощенко

Він оприлюднив декілька спільних фото з товаришем.

На війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук: фото

Обставин загибелі військовослужбовця наразі не повідомляють.

Артем Сачук – віце-президент федерації шахів України, кандидат в майстри спорту з шахів. Народився у Магаданській області. Коли йому було шість років, родина приїхала до Житомира

До початку повномасштабної війни працював проектним менеджером в офісі реформ Кабінету міністрів та мав власний бізнес, раніше очолював Агенцію регіонального розвитку Житомирської області.

Коли росія розпочала повномасштабну війну, Артем добровольцем став до лав ЗСУ.

Останній допис Сачука у Facebook датований 7 вересня. Він просив допомогти зібрати кошти на квадрокоптер для його підрозділу.

Рівно півтора року в армії. За цей час я виконував багато посад і ролей – командир взводу – викладач, зампотех ЗМР, т.в.о. командира роти, зампотех БТГр, тепер – т.в.о. начальника служби РАО, – писав він

7 квітня 2023 року президент України нагородив Артема Сачука медаллю «За військову службу Україні» за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Сьогодні, у понеділок, 27 листопада, Артему мало б виповнитися 39 років.

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