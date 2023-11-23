У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк, який підірвався на міні на фронті

У лікарні Дніпра помер чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк, який підірвався на міні, захищаючи незалежність України на фронті. Сумну новину повідомив сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту, передає НСН.

Сергій Лисюк — заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу. Він також передавав свій досвід підростаючому поколінню. Працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Сергій захищав свою землю та сім’ю від агресії рф на Донецькому напрямку. 12 листопада цього року стало відомо, що, виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, він підірвався на міні.

Чоловіку ампутували ногу. Рідна громада на Чернігівщині збирала кошти на його лікування. За добу вдалося зібрати понад півмільйона гривень на лікування.

Сергій 6 разовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він сам по собі порядна, чесна, справедлива людина. Всі робимо максимально для того, щоб зібрати кошти на лікування. Дякую кожному, родині яка підтримує, друзям. Надіюсь у нього все буде добре, — писав Андрій Кужельний, керівник федерації кікбоксингу Чернігівщини (ISKA).

Лікарі Дніпра 10 днів боролися за життя титулованого спортсмена й захисника з Чернігівської області, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер.

Чернігів втратив видатного кікбоксера Сергія Лисюка внаслідок клятої війни. Наші щирі співчуття дружині Олені Бібік, рідним та близьким Героя. Дякуємо всім за молитви та фінансову підтримку в цей важкий час, — йдеться в повідомленні

Помер Сергій 22 листопада 2023 року…

У нього залишилися дружина і син.

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