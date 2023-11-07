Удар по 128 бригаді на Запоріжжі – стали відомі шокуючі дані про командира

Удар по 128 бригаді на Запоріжжі був завданий окупантами 3 листопада, російська ракета забрала щонайменше 19 життів.

Росіяни атакували одне з прифронтових сіл у Запорізькій області у то час, коли воїни ЗСУ зібралися на нагородження. В цей день в Україні відзначали День інженерних військ, а також День ракетних військ і артилерії.

Як стало відомо, командир 128 ОГШб спізнився на церемонію нагородження. А ще про нього спливла дуже неприємна правда, про що пише НСН з посиланням на матеріал видання РБК-Україна.

Удар по 128 бригаді на Запоріжжі – що відомо

РФ вдарила по особовому складу 128 бригади у День артилериста, 3 листопада. За словами міністра оборони Рустема Умерова, удар був зроблений ракетою “Іскандер-М” по скупченню військових. Відомо про 19 загиблих – всі військовослужбовці. Ще близько 30 осіб отримали поранення – це військові та цивільні.

У ДБР вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом гибелі військових ЗСУ зі 128 бригади, а також мирних жителів у Запорізькій області. Також ініційоване службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід поблизу лінії фронту.

Командир 128 ОГШб на церемонію спізнився

Як розповіли у 128 бригаді, командир Дмитро Лисюк на церемонію нагородження запізнився. Захід планували спочатку на 9:00, потім перенесли на 9.30 – в цей час військові вже вишикувалися та чекали командира. Удар стався о 10:10 і буквально через дві хвилини полковник Лисюк з’явився на місці.

Окупанти слідкували за бійцями 128 бригади з беспілотника, коригуючи ракетний удар. Однак вони все одно попали не у натовп, а у будівлю позаду військових, який розташований ближче до дороги.

“І виходить, усі ті, хто стояв ближче до дороги, вони всі 200-иі. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, у який влучив “Іскандер”. Внаслідок цього жертв трохи менше”, повідомило джерело у коментарі для Hromadske.

Однак багато військових дістали поранень через уламки.

Шокуючи факти про командира Дмитра Лисюка

Виявляється, Дмитро Лисюк був раніше засуджений. Але після вироку суду він отримав нове звання (полковника) та обійняв посаду командира всієї бригади.

За даними видання УНН, у серпні 2019 року суд засудив до штрафу командира 8-го батальйону 10 гірнично-штурмової бригади ЗСУ, підполковника Дмитра Лисюка за незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет з “ЛНР”.

До нього звернувся житель Краматорська та запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, які будуть переміщатися з непідконтрольної території Луганської області.

При цьому підакцизний товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону виконував бойові задачі.

Підполковник погодився на цю пропозицію і в кінці грудня 2018 року забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків (144 420 пачок) сигарет марки Marlboro Red і сховав їх у покинутому будинку в сусідньому селищі Боброво.

28-29 грудня 2018 року Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам.

В січні 2019 військовий знову забрав у схованці ще 150 ящиків (74 920 пачок) з контрабандними сигаретами. 17 січня під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).

При цьому зазначено, що з 17 грудня 2018 року контррозвідка СБУ стежила за діями злочинців, бо його спільник раніше домовився про хабарі для співробітника контррозвідки за безперешкодне проходження блок-постів вантажівками з контрабандою.

Затриманим спільникам було пред’явлено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Комбат уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу 286 тисяч гривень. 30 липня 2019 року обидва підсудних визнали свою провину та уклали угоду зі слідством.

На початку серпня 2019 року суд визнав пом’якшувальною обставиною щире каяття підозрюваних і затвердив угоду з прокуратурою, призначив підсудним узгоджене покарання. В підсумку спільник був засуджений до штрафу 161 500 гривень, а комбат Лисюк – до штрафу 119 000 гривень.

Крім того, з них стягнуто процесуальні витрати в розмірі 36 тис. гривень з кожного. Вилучені ящики контрабандних сигарет суд ухвалив знищити.

До речі, комбат Лисюк був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня указом Президента в серпні 2017 року.

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