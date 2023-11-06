Загибель помічника Залужного: перша офіційна версія МВС

Загибель помічника Залужного 6 листопада викликала великий резонанс у суспільстві. Пізно увечері з’явилася офіційна версія МВС і перші офіційні подробиці, передає НСН. Інформацію оприлюднив міністр Ігор Клименко.

Ось що він написав:

«Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з «джерел». Тому офіційно повідомляю:

Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Закликаю не поширювати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства».

Нагадаємо, Валерій Залужний, коментуючи трагедію, заявив, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій, який і вбив іменинника та важко поранив його 13-річного сина.

Зазначимо, що люди, добре знайомі із Частяковим, пишуть, що він був дуже серйозним, обережним і досвідченим військовим. Вони не вірять, що Частяков міг «гратися» зброєю, тим паче, у присутності дітей.

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