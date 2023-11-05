На фронті загинув одесит, чию сім’ю окупанти вбили під час ракетного удару у квітні 2022 року. Про це повідомив колега полеглого Героя Олександр Яковенко, передає НСН.

Одесит Юрій Глодан, чия дружина, тримісячна дочка і теща загинули внаслідок ракетного удару по ЖК «Тірас» у квітні 2022 року, теж пішов з життя від рук російських окупантів.

До трагедії, що сталася, Юрій працював пекарем у закладі Make My Cake. Потім пішов добровольцем у Сили оборони. Спочатку воював у складі підрозділів «Азова», потім перевівся до Третьої окремої штурмової бригади, що нині знищує окупантів під Бахмутом.

Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю.

Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проекті Make My Cake, Одесса , де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської – цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований.

Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла памʼять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сімʼї, – написав Олександр

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