На війні загинув український регбіст з Дніпропетровщини Віталій Цупкаленко

Про важку втрату у спортивній родині України повідомляє Base of Ukrainian sports, передає НСН.

Про Героя розповідають, що від початку повномасштабного вторгнення Віталій Цуркаленко добровільно пішов до військкомату та вступив до лав тероборони. Захищав Україну у складі 129-ї бригади, був командиром взводу.

Брав участь у контрнаступі на Херсонському напрямку, служив на Авдіївському напрямку, отримав поранення та був шпиталізований. Згодом його перевели на Сумський напрямок, де захисник загинув на прикордонній території, виконуючи бойове завдання, 31 березня.

Віталій народився 15 листопада 1993 року у Кривому Розі, закінчив гімназію №91.

Навчався у Криворізькому фаховому коледжу Національного авіаційного університету. Магістратуру вже закінчив у Харкові, отримавши спеціальність «радіолокація та зв’язок».

Працював на одному з металургійних заводів міста.

Протягом спортивної кар’єри грав за РК «Кривий Ріг» та викликався до збірної U-20. Був майстром спорту.

Прощання з Героєм відбулося у Кривому Розі, де проживає його родина. У загиблого воїна залишилися 5-річний син, дружина, мама, тато і бабуся.

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