8 місяців вважався зниклим безвісти: на війні загинув український гандболіст Сергій Чуприна

На війні загинув український гандболіст Сергій Чуприна. 8 місяців він вважався зниклим безвісти, і у рідних була надія. Проте, на жаль, вона не справдилася…

Про загибель спортсмена повідомили у Федерації гандболу України, передає НСН.

Черговою непоправною втратою для української спортивної спільноти стала загибель гандболіста Сергія Чуприни. Йому було 43 роки.

З кінця липня 2023 року полеглий воїн вважався зниклим безвісти. Наприкінці ж березня стало точно відомо про його смерть.

Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. Та, на жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року в боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув,

– йдеться у повідомленні Федерації гандболу України

Сергій Чуприна народився 17 липня 1980 року. Його добре знали у спортивній спільноті. Адже він був віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, переможцем Універсіади серед збірних команд вищих навчальних закладів Вінницької області та капітаном збірної команди свого регіону. А також робив вагомий внесок у популяризацію свого виду спорту – допомагав організовувати змагання різного рівня.

Прощання з воїном відбулося у Вінниці 1 квітня.

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