Вважався зниклим безвісти… На фронті загинув чемпіон України з веслування

Стало відомо, що на фронті загинув Чемпіон України х веслування Дмитро Губанов. Довгий час він вважався зниклим безвісти. Про загибель спортсмена повідомили у Національному олімпійському комітеті, передає НСН.

На фронті у боротьбі із російськими загарбниками загинув багаторазовий чемпіон, бронзовий призер чемпіонату Європи та професійний веслувальник Дмитро Губанов.

Від початку повномасштабного вторгнення майстер спорту України Дмитро Губанов став до лав Збройних сил України та пішов захищати Незалежність нашої країни.

28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України. Він перестав виходити на зв’язок ще влітку, 2 серпня 2023 року.

На жаль про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька. Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи, — йдеться у повідомленні

Ще новини України: На фронті загинув відомий український спортсмен