Працював редактором на «СТБ»: стало відомо про загибель на фронті журналіста Петра Цурукіна

Стало відомо про загибель на фронті журналіста Петра Цурукіна. Він довго вважався зниклим безвісти. Але тепер, на жаль, офіційно підтверджено його смерть…

Про чергову втрату серед працівників медіа повідомляє комітет Верховної Ради України з питань свободи слова, передає НСН.

На фронті загинув Петро Цурукін, який понад пів року вважався зниклим безвісти.

Петро Цурукін працював на телеканалі «СТБ» головним редактором проєкту «Один за всіх», також був ведучим телеканалу «KYIV LIVE».

Офіційною датою загибелі вважається 4 червня 2023 року.

Комітет з питань свободи слова висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблого! – йдеться у повідомленні

Також про загибель Цурукіна повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на Трускавецьку міську раду, звідки родом був журналіст.

За даними ІМІ, Петро Цурукін став 74-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

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