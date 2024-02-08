Загинув український пілот, на рахунку якого було 385 бойових вильотів, Владислав Риков. Трагічну новину повідомив бойовий побратим полеглого Героя, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко у соціальній мережі, передає НСН.

Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання 7 лютого.