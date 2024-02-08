Загинув український пілот, на рахунку якого було 385 бойових вильотів, Владислав Риков. Трагічну новину повідомив бойовий побратим полеглого Героя, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко у соціальній мережі, передає НСН.
Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання 7 лютого.
“Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом”, – йдеться у дописі побратима
Загинув Владислав Риков
«Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!» – додав Ростислав
Лазаренко також додав, що у загиблого Героя залишилася дружина і маленька донька.
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