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Загинув український пілот, на рахунку якого було 385 бойових вильотів, Владислав Риков

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Загинув український пілот, на рахунку якого було 385 бойових вильотів, Владислав Риков

Загинув український пілот, на рахунку якого було 385 бойових вильотів, Владислав Риков. Трагічну новину повідомив бойовий побратим полеглого Героя, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко у соціальній мережі, передає НСН.

Владислав Риков  загинув під час виконання бойового завдання 7 лютого.

“Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом”, – йдеться у дописі побратима

Загинув Владислав Риков

Загинув український пілот, на рахунку якого було 385 бойових вильотів, Владислав Риков

«Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!» – додав Ростислав

Лазаренко також додав, що у загиблого Героя залишилася дружина і маленька донька.

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