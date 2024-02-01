Спрямував свій літак на колону, що перла форсувати Дніпро – полеглому пілоту просять присвоїти Героя України

Полеглому пілоту Андрію Антиховичу просять присвоїти звання Героя України. Захиснику назавжди залишиться 25. Він загинув у перші дні повномасштабного вторгнення росії, коли намагався спинити орду, яка рухалася з півдня. Тільки зараз вдалося повернути його тіло.

Полеглому пілоту просять присвоїти звання Героя України

На сайті Президента зареєстровано відповідну петицію. Побратими просять небайдужих підписати її. Залишилося менше 1000 голосів з 25000 необхідних.

Зазначається, що тіло Андрія Антиховича лише зараз (через майже 23 місяці) змогли забрати з непідконтрольної території.

Особовий склад 299 бригади тактичної авіації просить співгромадян підтримати петицію 210990 щодо присвоєння звання Герой України (посмертно) льотчику капітану Андрію Миколайовичу Антиховичу.

Спрямував свій літак на колону, що перла форсувати Дніпро

26 лютого 2022 рок льотчик 299 бригади тактичної авіації імені генерал–лейтенанта Василя Нікіфорова капітан Андрій Миколайович Антихович здійснював бойовий виліт на літаку Су-25 в Херсонському напрямку для зупинення ворожих сил, що намагались за всяку ціну форсувати Дніпро задля подальшого наступу на Миколаїв та Одесу.

Капітан Андрій Миколайович виявив колони техніки та живої сили противника та завдав по них успішного вогневого ураження, чим зупинив просування ворога на напрямку наступу. На жаль, виконуючи бойове завдання, штурмовик був збитий засобами ППО російської армії.

Підступний ворог зміг влучити у літак, але не зміг зламати рішучість та сміливість українського льотчика в його бажанні боронити Україну. До останньої секунди свого життя Андрій мужньо виконував бойове завдання, а в останню мить, коли постало рішення катапультуватись чи знищити окупантів – направив підбитий літак в бік колони ворожої техніки.

Андрій Миколайович Антихович народився 21 травня 1996 року в місті Бахмач на Чернігівщині. Закінчив Бахмацьку гімназію. Одночасно тренувався у ДЮСШ на відділенні футболу. Захищав честь Бахмаччини на обласних і Всеукраїнських змаганнях.

Після закінчення 9-го класу був зарахований до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Потім – навчався у Харківському військовому університеті імені Івана Кожедуба.

Андрієву Миколайовичу назавжди залишилося 25.

З війни Андрія не дочекалися мама та сестра.

Підписати петицію можна ТУТ.

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