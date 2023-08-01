Україна має план на випадок загибелі Зеленського: хто керуватиме країною – Politico

Україна має план на випадок загибелі Зеленського. Про це пише американське видання Politico, передає НСН.

Якщо російським терористам вдасться вбити президента Володимира Зеленського, для України нічого не зміниться, оскільки країна має план на такий випадок. Він існує – хоча публічно українські чиновники його ніколи не обговорюють. Про це йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Зеленський – не просто формальний керівник України. На ньому особисто зав’язано багато моментів, які стосуються залучення міжнародної підтримки для України. Російські терористи намагалися ліквідувати українського президента на початку війни, крім того, російські депутати з держдуми регулярно вимагають вбити Зеленського.

Очевидно, що зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні тижні війни, коли російські танки наблизилися до української столиці, і мало хто думав, що нація, яка бореться, виживе. Але ніхто в українському уряді чи парламенті країни не має сумнівів, що небезпека залишається високою – сказано в матеріалі

План справді існує і він фактично відповідає положенням української Конституції: якщо президент не може виконувати своїх обов’язків, їх бере на себе голова Верховної Ради України. А оскільки чинний спікер ВР Руслан Стефанчук не має особливо високого рейтингу, то, якщо Зеленського не стане чи його буде тяжко поранено – керувати державою колективно зможуть Стефанчук, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Генерал Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача армії.

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