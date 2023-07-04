Напруження щодо Запорізькою АЕС залишається високим. Очільник МЗС впевнений, що Росія готує новий план по ЗАЕС

Росія отримала чіткі сигнали не лише від України, але й від інших країн про неприпустимість її планів підірвати Запорізьку АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

За його словами, тепер росіянам буде набагато складніше реалізувати свій план.

“Я думаю, що отримали, і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті”, – сказав міністр.

Росія готує новий план щодо ЗАЕС – Дмитро Кулеба

Кулеба припускає, що натомість у Росії вигадують уже новий план.

“Тобто тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий”, – заявив очільник української дипломатії.

Як відомо, Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів попередити Росію про те, що будь-який теракт на ЗАЕС буде прирівняний до застосування тактичної ядерної зброї.

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