Зараз немає детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій ЗАЕС. Що відбувається на станції.

Про це повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, передають “Новини України – НСН”.

“На сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання”, – сказав Коріков.

За його словами, окупаційна адміністрація Запорізької АЕС не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування тощо.

Олег Коріков також нагадав, що зараз інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ. Він пояснив, що всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких 4 станції виведені з ладу.

Окупанти на ЗАЕС не проводять ремонти й техобслуговування в повному обсязі – що відомо

“Це зменшує наші можливості контролю радіаційного стану на Запорізькій АЕС та прилеглій території”, – підкреслив очільник ДІЯРУ.

Як ми повідомляли раніше, окупанти завдали удари дронами по ЗАЕС 3 липня, внаслідок чого співробітники атомної електростанції зазнали поранень.

За даними МАГАТЕ, три безпілотники, починаючи з 10:40 3 липня, влучили в одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар, який є супутником ЗАЕС. Попри те, що постраждала підстанція «Радуга» не працювала, Енергодар і прилегла промислова зона, за даними агентства, були з електроенергією.

Також повідомлялося, що експерти, які працюють на станції, бучили дим і чули вибухи з боку розподільчої станції 750 кіловат. Вони дізналися, що дрони поцілили в ліс поблизу, спричинивши пожежу.

В установі пояснили, що цей інцидент створює ризики, оскільки він поставив під загрозу єдину вцілілу лінію електропередачі, яка забезпечує станцію живленням, зокрема, для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська влада також заявляла, що російська армія використовувала Запорізьку АЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.

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