Деокупація ЗАЕС політичним шляхом: чи реально це і яка найбільша загроза?

Деокупація ЗАЕС політичним шляхом – єдиний варіант повернення станції під контроль України. До такого висновку прийшли на Глобальному саміті миру у Швейцарії усі країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Але чи реально у такий спосіб повернути ЗАЕС?

Відповідь на це питання намагалися знайти журналісти Радіо Свобода, поспілкувавшись з декількома експертами, передають Новини України – НСН.

У комюніке, яке схвалили за підсумками мирного саміту сказано, що ЗАЕС повинна працювати під повним контролем України, а будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю.

У компанії «Енергоатом» зазначили, що цим документом світова більшість вимагає від Росії повернути ЗАЕС під контроль України. Це єдиний шлях недопущення ядерної та радіаційної аварії та нанесення шкоди людям та довкіллю, зазначили у держпідприємстві.

Які є варіанти повернення ЗАЕС під контроль України, і наскільки вони реалістичні? Яка найбільша загроза, пов’язана із станцією, існує зараз?

Нижче – думки експертів.

Деокупація ЗАЕС політичним шляхом: чи реально

Нардеп Олексій Кучеренко: «Я слабо собі уявляю, як це може бути, це нереальний сценарій»

Народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко каже, що деокупація ЗАЕС – це питання глобального характеру. Втім, на його думку, Росія добровільно її не залишить.

Сподіватися, що просто так Росія виведе свої війська і передасть нам ЗАЕС без якихось інших домовленостей, не варто. Я не вірю, що це станеться. Росія окупувала не тільки станцію, вона окупувала цілий регіон ось цей, куди входить Василівка, Дніпрорудне, Енергодар, Кам’янка Дніпровська. Тобто вона має вивести свої війська з цієї української території Запорізької області. Я слабо собі уявляю, як це може бути, це нереальний сценарій, – каже депутат

Зараз Запорізька АЕС зупинена, Росія не може її запустити під свої потреби, але повертати все одно не збирається, зауважив він. Ефективного механізму тиску, вважає Кучеренко, на російську владу наразі також немає.

Якась робота ведеться, але не треба сподіватися, що якісь країни зможуть зараз просто так примусити до чогось РФ. Бо вибачте, у країн в ядерному циклі, так би мовити, і в ядерному світовому співтоваристві, там досить складні стосунки. Росія там займає дуже серйозну позицію і по урану, і по країнах, з якими вона співпрацює і будує. Тому це не так просто. Якби можна було вирішити цю проблему просто, давно б вже вирішували. Треба в дипломатичному плані максимально працювати над створенням потужної коаліції, яка б врешті решт примусила Путіна шукати цього миру на умовах України, але, як ми бачимо, поки що не дуже це вдається, – додав Кучеренко

Колишній працівник ЗАЕС Олег Дудар: «Росія має піти з Запорізької області»

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дудар зазначив, що виведення російських військ зі станції не розв’яже питання її безпечної роботи. Для цього потрібно, щоб Росія залишила весь регіон довкола Запорізької АЕС.

Як туди завозити людей? А як туди завозити обладнання, комплектуючі, як туди паливо завозити свіже і вивозити відпрацьоване? Як туди постачати дизельне пальне? Відповіді на ці запитання ніхто не дав. Росіяни можуть зробити цей «жест доброї волі», як вони люблять казати, але при намаганнях завезти когось, чи щось будуть обстріли з боку армії РФ, як ми могли неодноразово в цьому переконатися. Вони неодноразово порушували свої обіцянки про всі «зелені коридори» і про пропуск гуманітарних конвоїв. Ми це бачили і це пережили, – нагадав експерт

Яка найбільша загроза для станції?

Якщо Росія не буде намагатися запустити реактори ЗАЕС, то станція перебуватиме у відносній безпеці, каже Дудар. За його словами, найбільшу загрозу наразі становить некваліфікований російський персонал, який там перебуває.

Українських фахівців залишилось там дуже мало. А всі інші, не мають права навіть торкатися до ключів керування

Атомна станція такий специфічний об’єкт, його не можна залишити, вимкнувши світло і зупинивши там роботу механізмів. Вона потребує щоденного, щотижневого, щохвилинного обслуговування і контролю параметрів. А ми знаємо, хто зараз керує цими блоками, і що це за фахівці. Українських фахівців залишилось там дуже мало. А всі інші, яких там набрали з російських АЕС – вони не мають права навіть торкатися до ключів керування, бо вони не знають обладнання нашого, не розуміють наших інструкцій, бо у нас інший підхід до цих інструкцій. Вони не вміють діяти в умовах аварійних ситуації і тим більше в умовах аварії. Тому небезпека залишається з боку якраз тих людей які, «обслуговують і експлуатують зараз ЗАЕС, – пояснив фахівець

Комюніке, яке ухвалили на Саміті миру, має декларативний характер і навряд чи призведе до повернення Запорізької АЕС під контроль України, додав він.

Для того, щоб це було виконано, потрібно, щоб були розписані кроки, як цього домогтися. Тобто росіяни мають віддати нам увесь південь, вони повинні піти з Запоріжжя, вони повинні піти з Нової Каховки, щоб ми могли відновити каховську мережу. Вони повинні дати нам змогу відновити мережу запорізьку, яка зруйнована внаслідок бойових дій. Я вважаю, що ніяких наслідків для загарбника не буде з того, що було прийнято на Саміті миру, – сказав Дудар

Це може стати поштовхом до «глобальних переговорів» – експерт Юрій Корольчук

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тема повернення під контроль України Запорізької АЕС може стати початком більш глобальних переговорів, пов’язаних із закінченням війни.

В принципі, пункт номер один, який передбачає чітко, що станція має відновити свою роботу, вказує на те, що це питання є надважливим для України, як для енергетичної частини, так і у питанні переговорів щодо Запорізької АЕС. Тому що без переговорів це не відбудеться. Це може стати початком переговорів більших, які можуть стосуватися припинення воєнних дій, припинення конфлікту, війни. Запорізька АЕС вона може стати таким фактором, – зауважив експерт

Втім, Україна найближчим часом навряд чи звільнить ЗАЕС військовим шляхом, так само і Росія самостійно звідти не піде, вважає Корольчук. На його думку, цілком імовірно, що далі будуть відбуватися переговори щодо відновлення роботи Запорізької АЕС в межах української енергосистеми.

Неформальні переговори щодо відновлення роботи ЗАЕС ведуться з 2022 року. Тут основні учасники переговорів, наскільки я знаю, це Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати та МАГАТЕ звичайно. Це формат от такої посередницької схеми, яка могла функціонувати. Цей формат полягав в тому, що фактично Росія залишається реальним операційним управителем Запорізької АЕС, бо вони її де-факто контролюють. МАГАТЕ виступає фактично провайдером, посередником для, грубо кажучи, отримання коштів від України за оплату електроенергії і передачі їх російській стороні. Це важливо розуміти. Тобто безплатно, просто так, ніхто цю електроенергію не буде передавати. І, власне, Україна, «Енергоатом», «Укренерго», як оператор, як диспетчер, вони зі своєї сторони будуть, скажімо так, регулювати потреби роботи атомної електростанції. От така схема, вона була, наскільки я знаю, запропонована і от до сьогоднішнього моменту її обговорюють, – розповів експерт

Він нагадав, що до серпня 2022 року, коли Росія вже захопила Запорізьку АЕС і йшли бої, станція працювала і генерувала електрику в енергосистему України:

Фактично, така схема вже працювала, тільки вона була інша дещо. «Укренерго», «Енергоатом», вони фактично напівформально контролювали роботу Запорізької АЕС, вони видавали команди і регулювали її роботу. Але потім, з серпня, робота призупинилася.

Обстріли української енергетичної інфраструктури можуть свідчити про те, що Росія підштовхує Україну до домовленостей щодо роботи ЗАЕС, додав Корольчук. Він називає це «гібридною роботою» РФ.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков: «Потрібен тиск ядерних держав»

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що Запорізька АЕС може повернутися під контроль України за кількох сценаріїв розвитку подій. Перший – це, якщо російська армія буде розбита на південному напрямку і відступить. Другий сценарій передбачає тиск на Росію з боку країн, які також мають ядерний потенціал, каже політик.

Коли виб’ють російську армію з України, коли вона відступатиме, коли вона зазнає відповідних втрат, коли вона втомиться, виснажиться, тоді Росія віддасть Запорізьку станцію

Ядерна риторика у Путіна є головною. І оскільки цей ядерний шантаж продовжується з боку Росії, я думаю, що потрібні жорсткі попередження Путіну про те, щоб навіть думки не було про ядерну зброю та якісь ядерні катастрофи. Тому я б зараз не сказав, за яких обставин Росія може залишити ЗАЕС. Я думаю, що коли її виб’ють – російську армію з України, коли вона відступатиме, коли вона зазнає відповідних втрат, коли вона втомиться, виснажиться, – тоді Росія віддасть Запорізьку станцію. Другий – це шлях жорстких попереджень ядерних держав: Сполучених Штатів Америки, Британії та Франції. Ось тут дуже важлива їхня роль зараз. Вони мають ядерний арсенал. І, звичайно, особливо США. Тут Путін повинен розуміти, що йому не жити, якщо він навіть думатиме про застосування ядерної зброї. По-іншому зараз не можна з ним, – зазначив Гудков

Резолюцію Саміту миру російська влада проігнорує, переконаний політик. Риторика Путіна напередодні цього заходу свідчить про те, що в перемовинах він не зацікавлений.

Напередодні цього Саміту миру він виставив, по суті, всім ультиматум: «виведіть війська з чотирьох областей, віддайте нам те, віддайте нам ще щось. Ну, тобто він іде у зарубу з усім цивілізованим світом. Зрозуміло, що у цьому світі є й підтримка. Розумієте, на Путіна потрібно сильніше тиснути. Якщо він зрозуміє, що захоплення станції, утримання її під контролем, доставляють йому більше головного болю, ніж навару, вибачте за цинізм, він може і віддати ЗАЕС. А оскільки тиску поки що такого, який би переконував у тому, що треба піти, немає, обставин немає, через які він може піти. Я думаю, що він ігноруватиме рішення світової спільноти, – підкреслив Гудков

Ще новини України: У Швейцарії завершився саміт миру, Зеленський вже анонсував наступний – що відомо