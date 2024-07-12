Генасамблея ООН вимагає негайного виведення російських військ із Запорізької АЕС

Генасамблея ООН підтримала резолюцію про безпеку ядерних об’єктів і вимагає негайного виведення російських військ із Запорізької АЕС.

Про це з посиланням на ООН і президента Зеленського повідомляють «Новини України – НСН».

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію щодо безпеки і захищеності українських ядерних об’єктів, зокрема і Запорізької АЕС.

Негайне виведення російських військ із Запорізької АЕС

Подію прокоментував президент Володимир Зеленський.

За його словами, резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС “у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ”.

Він зазначив, що це голосування ґрунтується на дискусіях та рішеннях, ухвалених на першому Саміті миру, де пункт перший Формули миру, “Радіаційна та ядерна безпека”, був ключовим питанням.

Документ, який подала Україна у співавторстві з десятком країн, підтримали 99 голосами. Ця резолюція вимагає від Росії “терміново вивести” своїх військових та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС і повернути станцію під повний контроль України.

Представляючи текст резолюції, посол України та постійний представник Сергій Кислиця зазначив, що Запорізьку АЕС свідомо зробили невід’ємним елементом військової стратегії Росії та попередив, що наслідки інциденту там будуть катастрофічними.

«Радіація не знає кордонів», — заявив він, додавши, що радіоактивні опади можуть поширюватися на великі відстані та вражати регіони, віддалені від місця інциденту.

Кислиця сказав, що проект резолюції повністю підтримує мандат Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і підсилює важливість семи незамінних стовпів ядерної безпеки та безпеки, визначених Генеральним директором МАГАТЕ.

Проти 9 країн

Асамблея також закликала Росію негайно припинити атаки на критичну енергетичну інфраструктуру України після тижнів ескалації.

Резолюцію «Безпека та безпека ядерних об’єктів України, у тому числі Запорізької АЕС» ухвалено 99 країнами та дев’ятьма проти (Білорусь, Бурунді, Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія). ). Шістдесят держав-членів утрималися

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