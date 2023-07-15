Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що під час його візиту у 2019 році на саміт НАТО до Брюсселя, його затримав Інтерпол за запитом Росії.

Про маловідомий курйозний випадок зі своєї біографії український головнокомандувач розповів в інтерв’ю The Washington Post, передає НСН.

За словами Залужного, як тільки він зійшов з літака, його оточили правоохоронці, які зі наставленою на нього зброєю, змусили його лягти на землю обличчям вниз і одягли наручники.

Як виявилось, причиною таких дій правоохоронців Інтерполу було те, що російська влада внесла його ім’я до списку розшуку Інтерполу без його відома.

Видання зазначає, що такий випадок – «регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув’язнення інших українських командирів».

Залужний розповів, що «йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення».

«У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право», сказав він, згадуючи цей епізод.

Залужний додав, що був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації. Цей епізод змусив його здобути ступінь магістра з міжнародних відносин у 2020 році.

«Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські «червоні лінії», надаючи зброю, таку як ракети більшої дальності або сучасні винищувачі», йдеться у матеріалі The Washington Post.

Також головнокомандувач поділився з виданням своїми планами після закінчення війни, яку Росія розв’язала в Україні.

Він припустив, що може відправитися у подорож або сісти писати книгу.

Однак, як сказав Залужний, він розраховує, що і після війни він буде зайнятий, оскільки його бачення перемоги не обмежується повним відновленням територіальної цілісності України.

«Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію, яка зможе гарантувати безпеку дітям, що зараз катаються в візочках. Щоб вони росли, знаючи, що подібне більше не повториться», сказав Залужний.

Він додав, що повна перемога потребує багато зусиль і “починати треба вже зараз”.

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