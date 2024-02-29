В ЗСУ підтвердили загибель бійців ССО

В ЗСУ офіційно підтвердили загибель бійців ССО. Раніше інформація про це поширювалася у мережі.

Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій, – ССО. Про це написали на сторінках Сил спеціальних операцій, передає НСН.

“Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій”, – йдеться в повідомленні

Зазначається, що вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

Воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника – це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам’ятайте якою ціною виборюється наша свобода, – пишуть в Силах спеціальних операцій

Кількість загиблих тут не називають.

У вррожих пабліках повідомляли, що українські бійці намагалися закріпитися на Тендровській косі на Херсонщині.

За заявою окупантів, українські військові намагалися висадитися на Тендрівській косі на п’яти човнах. Унаслідок бою російські військові нібито підбили чотири човни, п’ятому вдалося втекти. Окупанти стверджують, що загинули щонайменше 20 українських військовослужбовців, один був поранений і потрапив у полон.

Нагадаємо, 25 лютого під час прес-конференції у рамках Форуму ‘Україна. Рік 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни Україна втратила 31 000 військових загиблими.

У свою чергу боєць ЗСУ та волонтер Мирослав Гай уточнив, що цифра, озвучена президентом, не враховує бійців, які загинули на полі бою, але їхні тіла не було евакуйовано. Крім того, є люди, які загинули в глибині окупованих територій, виконуючи завдання або в місцевості, куди зараз немає можливості дістатися.

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