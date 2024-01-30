Окупант прийшов до українських бійців «за хлібом»: каже, що проспав, коли росіяни відходили (відео)

Окупант прийшов до українських бійців і здався у полон. Розповів, що йшов за хлібом і що проспав, коли росіяни відходили. Відео оприлюднила Національна гвардія України, передає НСН.

Російський солдат самостійно прийшов на позиції українських захисників та вдався у полон. Він розповів, що його підрозділ відійшов із позицій, а він проспав. Тому він вирішив скласти зброю й здатися.

Ми думали, що іноземні загарбники «губилися» тільки у 2022 р., але таке трапляється і зараз. Ті, які «своих не бросают», за словами героя нашого сюжету, «все откотились», а він проспав. І не придумав нічого кращого, ніж прийти до наших позицій «за хлебушком». Тепер він в теплі й нагодований, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що полонили росіянина бійці батальйону спеціального призначення «Донбас» 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії.

Окупант прийшов до українських бійців: відео

Ще новини України: ЗСУ здався в полон російський командир підрозділу з Санкт-Петербурга – що він розповів (відео)