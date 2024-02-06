Сили спеціальних операцій знищили важливий об’єкт РФ у Чорному морі. Ними була проведена надскладна спецоперація «Цитадель». Про це вони повідомили сьогодні у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника.

Згідно із розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого завдання ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б». За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

Після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.

Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту рф. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.

Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.

Спецоперація «Цитадель»: відео

Ще новини України: Знищений катер «Ивановец» блокував українські кораблі під час захоплення Криму у 2014 році