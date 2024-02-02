Знищений катер «Ивановец» блокував українські кораблі під час захоплення Криму у 2014 році. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Як зазначається, українські військові зі спецпідрозділу Group 13 ГУР МО України у ніч з 31 січня на 1 лютого морськими дронами знищили ракетний катер “Ивановєц”. І це ще одна величезна перемога наших військових на морі – безекіпажні катери вперше змогли потопити маневруючий бойовий корабель противника.

“Ракетний катер “ивановец” – носій крилатих ракет, які є серйозною загрозою для військових і цивільних кораблів у Чорному морі. “Ивановец” брав участь у російській агресії проти України: у 2014 блокував українські кораблі в бухтах під час вторгнення до Криму; у 2022 брав участь у морській блокаді чорноморських портів; у 2023 під час навчань чф рф розстріляв як мішень захоплений корвет “Тернопіль” ВМС України”, – розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР знищив російський катер-носій протикорабельних ракет «Ивановец» біля берегів Кримського півострова. Видання WarZone з посиланням на очільника ГУР Кирила Буданова повідомляє про те, що судно було уражене морськими вітчизняними дронами MAGURA V5.

Американський журналіст видання WarZone Говард Альтман пише, що знищення російського катера, який здійснював патрулювання Чорного моря в районі озера Донузлав, відбулося за допомогою трьох надводних безпілотних човнів MAGURA V5.

Раніше, Головне управління розвідки МО України опублікувало відео ураження ракетного катера «Ивановец». За даними розвідки, екіпаж катера (приблизно 40 моряків) врятувати не вдалося. Також у ГУР зазначили, що знищене судно коштувало окупантам $60-70 мільйонів доларів.

Катер «Ивановец» був знищений шістьма українськими дронами: відео

Ще новини України: Ворог затято атакує, втратив катер і 45 артсистем: що відбувається на фронті 2 лютого