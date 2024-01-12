Росія викрала тонни українського соняшнику та продала його до Туреччини: розслідування

Вантажне судно GAM Express під прапором Гвінеї-Бісау після чотирирічної перерви відновило рейси до окупованого росією українського Криму. Корабель помітили у Феодосії, де той завантажив на борт багатотонну партію соняшникового насіння, вкрадену росіянами в Мелітополі, й попрямував до турецького порту Самсун.

Про це свідчать дані розслідування, проведеного проєктом SeaKrime та об’єднанням Kiborg. Як показують дані служби з відстеження суден MarinTraffic, станом на 12 січня 2024 GAM Express дійсно перебуває в районі порту Самсун. Передає НСН.

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Розслідувачі зазначають, що 18 грудня 2023 року на фотографії, зробленій у порту Феодосія, було помічено саме це суховантажне судно. Раніше те саме судно, але під іншими назвами та прапорами вже здійснювало рейси до окупованого Криму.

“Ми провели ідентифікацію, для порівняння було використано фото порту Феодосії 18.12.2023 і фото зі сторінки на порталі MarineTraffic. GAM Express у 2017-2019 рр. здійснював незаконні суднозаходження в закриті порти окупованого Криму, маючи імена Lady Eman, Narsis і Haje Amira під прапорами Танзанії, Того й Лівану”, – йдеться у результатах розслідування.

Про те, що GAM Express ходив під вказаними іменами та прапорами, свідчать і дані самого MarineTraffic. У списку фігурують назви Hajeh Amira, Haje Amira, Narsis, Lady Eman, Martakla, Ali-M, Ali M та Mohamad_F.

Тож судно вже є в базі порушників Моніторингової групи “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень” та BlackSeaNews, хоч і не під останньою своєю назвою. У базі також вказано, що суховантаж було позбавлено прапорів Того й Танзанії саме за рейси до окупованого Криму.

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GAM Express 12 грудня 2023 року, перебуваючи південніше від Керченської протоки, вимкнув транспондери, щоб його пересування не відстежувалося. Оскільки судно помітили у Феодосії 18 грудня, в цей порт воно, очевидно, зайшло в період із 12-го по 18-те число.

За розрахунками аналітиків, корабель покинув Феодосію увечері 10 січня або в ніч із 10 на 11 січня. Зазначається, що судно було завантаженим.

“Дані з відкритих джерел, фото й відео свідчать про те, що весь час (до 11 січня. – Ред.) судно GAM Express було в порту окупованої Феодосії”, – зазначають розслідувачі.

Вони наводять такі докази:

відеозаписи SeaKrime від 18, 20, 28 грудня 2023 року та від 1, 5 та 7 січня 2024-го;

дані OSINT-дослідника MT Anderson від 28 грудня 2023 року.

Розслідувачі зазначають, що судно оформлене на компанію MGA Shipping Co, зареєстровану в Румунії. А комерційний та безпековий менеджмент здійснює фірма AGM Express Co – теж із Румунії.

Виходячи з цих даних, у базах російської служби фітосанітарного нагляду виявили сертифікат на вантаж GAM Express від 10 січня 2024 року. У документі зазначено, що судно перевозило 2850,95 тонни соняшнику до Туреччини.

Як експортера вказали російську компанію AGROGROUP, а одержувачем є турецька VTC TARIM URUNLERI GIDA SAN VE TIC LTD STI. До речі, остання у 2022-2023 роках уже імпортувала з РФ чотири партії олії, свідчать дані Importgenius.

“На кожну партію насіння соняшнику, яке прибуває в окуповану Феодосію автотранспортом, було оформлено карантинні сертифікати”, – наголошується в розслідуванні.

Відповідні документи від 20 та 26 грудня 2023 року свідчать про причетність до постачання т.зв. Державного зернового оператора, який займається вивезенням агропродукції з окупованого Мелітополя.

“Журналісти SeaKrime також мають й інші докази походження партії насіння соняшнику на GAM Express з окупованої частини Запорізької області, проте їх не можуть опублікувати через необхідність захисту джерел”, – також зазначено в матеріалі.

Також розслідувачі отримали документи щодо незаконного судноплавства GAM Express в окуповану Феодосію. Один із них – коносамент від 6 січня 2024 року, підписаний капітаном судна Zian Ali. Обсяг партії, відправник та одержувач агропродукції збігаються з даними фітосанітарного сертифіката. Документ оформлено на порт Самсун.

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