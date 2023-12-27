Чому Крим став ахіллесовою п’ятою путіна у війні з Україною – BILD

Незаконно окупований Крим став слабким місцем росії в її війні проти України, піддаючись постійним атакам ЗСУ. Про це заявив військовий експерт BILD Юліан Ріпці, коментуючи знищення десантного корабля “Новочеркаськ” в порту Феодосії, а також збиття українською ППО чотирьох російських Су-34, які вилетіли з Криму. Передає НСН.

Чому Крим став ахіллесовою п’ятою путіна у війні з Україною

“Чому незаконно окупований з 2014 року Крим знову і знову піддається атакам? Тому що це ахіллесова п’ята путіна у війні проти України”, – заявляє Ріпці.

За його словами, для цього є кілька причин.

Велика кількість розвідданих. Географічне положення Криму дозволяє літакам-розвідникам НАТО над Чорним морем фіксувати кожне пересування ЗС РФ і кожне радіоповідомлення на півострові. Вони передають цю інформацію ЗСУ, які можуть завдати своєчасного удару.

Відстань для атак. Крим знаходиться в зоні досяжності переданих Україні західних ракет. Наприклад, далекобійність Storm Shadow – 250 км, снарядів Patriot – 160 км.

Політичний фактор. Країни Заходу не схвалюють українські удари по території росії. Але окупований Крим вони не визнають російським, тому ЗСУ можуть атакувати півострів всією наявною зброєю.

Лояльне населення. У Криму залишаються тисячі українців, незадоволених приєднанням до росії. Вони утворюють мережу інформаторів і передають Києву дані, які можна використовувати для точних атак.

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