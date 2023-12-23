Розвідка радить Європі готуватися до атаки РФ – Bild

Росія може спробувати атакувати Європу. Це може статися вже взимку у 2024-2025 роках. Таке припущення зробила розвідка однієї з європейських розвідок. Про це повідомляє видання Bild з посиланям на власні джерела, передає НСН.

Розвідка радить Європі готуватися до атаки РФ

Зазначається, що за словами розвідників, РФ може завдати удару у момент, коли США “залишиться без лідера”. Йдеться про період між звільненням нинішнього американського президента у листопаді 2024-го та вступом на посаду ймовірного наступника у січні 2025-го. Крім того, у кремлі сподіваються, що на виборах у США переможе Дональд Трамп, адже при ньому може статися “що завгодно”.

У виданні нагадали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що його країні потрібно підготуватися до оборони. Він також закликав відновити обов’язковий військовий призов у Німеччині.

“Зараз ми маємо близько п’яти – восьми років, за які ми повинні надолужити втрачене – як у збройних силах та промисловості, так і у суспільстві”, – заявив міністр.

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