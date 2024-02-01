ГУР знищило ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ в ніч на 1 лютого (відео)

В ніч на 1 лютого ГУР знищило ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ і оприлюднило відео своєї роботи, передає НСН.

«Івановєц» на дні ― внаслідок спецоперації ГУР МО знищено ракетний катер ворога, – йдеться в офіційній заяві розвідки

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф .

Операція стала можливою за підтримки Міністерство цифрової трансформації України та платформи United24.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

ГУР знищило ракетний катер «Івановєц»: відео

Ще новини України і світу: Знищили 1000 окупантів і 146 одиниць техніки: що відбувається на фронті 1 лютого