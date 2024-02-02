Ворог затято атакує, втратив катер і 45 артсистем: що відбувається на фронті 2 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яту добу. Про ситуацію на фронті 2 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Загальна ситуація на фронті 2 лютого

російська федерація і надалі ігнорує закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили атаку противника роблизу Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також минулої доби силами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 830 російських окупантів, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 реактивних систем залпового вогню, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 корабель, 49 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 387060 (+830) осіб,

танків ‒ 6331 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19) од,

артилерійських систем – 9274 (+46) од,

РСЗВ – 978 (+2) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів– 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),

крилаті ракети ‒ 1847 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1470 (+8)

Дані уточнюються.

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