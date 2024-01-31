Ворог шалено атакує на Донеччині, на Запоріжжі затих: ситуація на фронті 31 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сьому добу. Про ситуацію на фронті 31 січня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької обл. – рф.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Загальна ситуація на фронті 31 січня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка Сумської області; Устинівка Харківської області; Новоєгорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 1090 російських окупантів, 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 51 артилерійська система, 2 реактивні системи залпового вогню, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 385230 (+1090) осіб,

танків ‒ 6310 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32) од,

артилерійських систем – 9195 (+51) од,

РСЗВ – 974 (+2) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1452 (+4)

Дані уточнюються.

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