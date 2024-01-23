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Війна

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки там “Калібрів”

РФ збільшила кількість ракетоносіїв

Сьогодні, 23 січня, ворог продовжує тиснути на цивільне населення, залишаючи значну кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді присутні надводні ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України, передає НСН.

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Скільки кораблів загрожують:

  • У Чорному морі перебувають 10 кораблів, серед яких 2 ракетоносії з 14 “Калібрами” на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 2 корабелі, з яких ракетоносій з вісьмома “Калібрами”.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 4 суден, жодне не прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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