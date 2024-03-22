ЗАЕС на межі блекауту 22 березня через російські удари по енергетиці 22 березня.

Про це повідомляє вранці у п’ятницю Енергоатом, передає НСН.

Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна».

Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він вчергове зауважив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Ще новини України: Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace