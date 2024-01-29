Росія рекордно активізувала використання FPV-дронів на півдні – Гуменюк

Росія рекордно активізувала використання FPV-дронів на півдні. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк, передає НСН.

Гуменюк зазначила, що у їхній зоні відповідальності за два останні дні противник застосував до 80 FPV-дронів одночасно протягом однієї бойової доби. Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

Противник продовжує потужну повітряну розвідку. Ми спостерігаємо підвищену зацікавленість з боку безпілотних летальних розвідників, це певною мірою компенсує неможливість зараз проведення такої налагодженої роботи, яку раніше виконував літак А-50. Тобто поки там підлаштовується нова команда та новий борт, ворог намагається збирати інформацію невеличкими групками розвідувальних безпілотників. Крім того, бачимо надзвичайну активізацію FPV-дронів у нашій зоні відповідальності. За два останні дні спостерігали рекордну кількість FPV-дронів, одночасно до 80 одиниць протягом однієї бойової доби у нашій зоні відповідальності. Це дуже велика потужність, – зауважила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що за минулу бойову добу 28 січня бачили 40 застосованих ворогом FPV-дронів і понад 27 дронів зі скиданням розривних осколкових боєприпасів. На жаль, внаслідок такої ворожої активності є постраждалі серед цивільного населення.

Зазначимо, що раніше начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляв, що окупанти почали використовувати FPV-дрони з приладами нічного бачення. Це дозволяє ворогу застосовувати безпілотники у темний час доби.

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