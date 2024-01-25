Ворог готує нову тактику застосування “шахедів” – Гуменюк

Російські окупанти намагаються розвідати нашу готовність і планують майбутні потужні атаки, заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі “Еспресо”. Передає НСН.

Ворог готує нову тактику застосування “шахедів”

“Ворог атакував південь України дронами – безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136. Були спрямовані, як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Знов-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали й фактично повторював свій “успішний успіх” в такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових”, – пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз “шахеди” просуваються меншими групами, водночас росіяни намагаються розвідати готовність і влучність українських систем протиповітряної оборони.

“Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування “шахедів” досить розгалужене, або навпаки – рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції”, – заявила Гуменюк.

Говорячи про нещодавне збиття літака А-50, Гуменюк зазначила, що це суттєво змістило акценти в російській розвідувальній діяльності.

“Вони вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння”, – додала вона.

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