Існує серйозна загроза ударів з Чорного моря – Гуменюк

В акватарії Чорного моря спостерігається певна активізація російських окупаційних військ – ракетоносіїв стало вдвічі більше. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН.

Існує серйозна загроза ударів з Чорного моря

“Понад місяць ми не спостерігали такої присутності: два надводні ракетоносії – фрегат “Адмірал Макаров” і малий ракетний корабель. 16 ракет типу “Калібр” готові до застосовування і, зважаючи на вщухання шторму, більш помірну погоду, ворог цілком може застосувати і такий вид озброєння”, – зазначила вона.

За її словами, наразі спостерігається і активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря. Вона додала, що це може свідчити про підвищений інтерес та посилення розвідки.

“Зокрема, минулої доби ми потужно працювали по знищенню БПЛА розвідувального типу у нашій зоні відповідальності. Це може свідчити про те, що ворог намагається компенсувати відсутність у повітрі А-50, який був основним навідником для масованих ракетних ударів. Тому виключати застосування ракетних ударів не можна”, – наголосила Гуменюк.

За її словами, ворог системно намагається тримати українців в напрузі точковими ракетними ударами, як це було напередодні, 17 січня, і, застосовуючи, зокрема, ракети типу Х-59, Х-31П, розвідує системи ППО.

Гуменюк зазначила, що після збиття літака А-50 ворог не знижує активність розвідки, використовуючи для цього велику кількість БПЛА, взльоти тактичної авіації, яка також збирає таку інформацію.

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