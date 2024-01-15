Навмисно гатять по житловому фонду: навіщо агресор руйнує Херсонщину – Гуменюк

Ворог не припиняє тиснути на мирне населення і намагається якомога більше нашкодити життю людей, обстрілюючи соціальну інфраструктуру, житловий сектор, критичну інфраструктуру. Про це розповіла під час брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає НСН.

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“Ворог концентрує свої зусилля на житловому фонді та зараз обстрілює реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією. Рідше – мінометами, тому що фактично мінометні розрахунки вдалося відкинути вже максимально далеко, а відстань не дозволяє сягати території правого берега. Дуже на малій кількості ділянок це можливо, але час від часу застосовує ворог танки в напрямку прибережних населених пунктів”, – розповіла Гуменюк.

За її словами, переважно загарбники намагаються використовувати безпілотні літальні апарати, до яких прикріплюються уламкові боєприпаси. Саме таке ураження дуже небезпечне, оскільки його важко попередити. Як зазначила спікерка, ворог спрямовує безпілотники з вибухівкою на цивільні автівки, машини рятувальників, поліції та “швидкої”. У зв’язку з цим місцевим жителям рекомендовано мінімізувати своє пересування по відкритій території та бути максимально обережними.

“Ворог взяв за мету тримати кількість обстрілів на позначці 100 плюс для того, щоб дуже щільно вкривати вогнем правий берег та всю його інфраструктуру – для унеможливлення підтримки лівого берега (де підрозділи ЗСУ розширяють плацдарм)”, – розповіла Гуменюк.

У Силах оборони півдня уточнили, що минулої доби ворог застосовував 13 FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 12 уламкових боєприпасів по Тягинці, Станіславу, Бериславу, Михайлівці, Кізомису, Дніпровському, Іванівці, Золотій Балці на Херсонщині та Солончаках на Миколаївщині. Внаслідок застосування ударних дронів та розривних боєприпасів в Станіславі поранено 4 цивільних. Пошкоджено пожежний автомобіль.

Також ворог 8 разів гатив з артилерії по Херсону, двічі по Станіславу. Обстріляно Микільське, Чорнобаївку, Садове, Тягинку, Інгулець, Іванівку на Херсонщині. Під час артилерійських обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок, 4 адміністративні будівлі, понад два десятки приватних будинків, магазин, котельню та гараж.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок ворожих обстрілів з моменту деокупації Херсонщини поранення отримала 1981 особа з них 85 дітей, загинуло понад 400 людей.

Наразі, за даними місцевої влади, на деокупованій частині Херсонщини пошкоджено або зруйновано близько 22 тисяч цивільних об’єктів, а у Херсоні пошкоджено близько 50% багатоповерхівок.

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