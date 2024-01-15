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Окупанти гатять по Станіславу 15 січня: є поранена і руйнування

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Окупанти гатять по Станіславу 15 січня: є поранена і руйнування

Окупанти гатять по Станіславу 15 січня. Є руйнування і вже відомо про поранену, повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА.

Так, начальник ОВА Олександр Прокудін повідомив вранці 15 січня, що окупанти обстріляли пункт «швидкої» у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку.

На щастя, люди не постраждали.

Окупанти гатять по Станіславу: є поранена і руйнування

Окупанти гатять по Станіславу: є поранена і руйнування

Окупанти гатять по Станіславу: є поранена і руйнування

А пізніше ворог ще раз з артилерії вдарив по Станіславу. Було влучання у житлові будинки.

У власній домівці поранення отримала 69-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.

Обстріли Херсонщини за минулу добу

За минулу добу противник здійснив 121 обстріл Херсонщини, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Херсоні.

Через російську агресію 4 людини в області дістали поранення.

Ще новини України: Окупанти вбили на Херсонщині 54-річну жінку, яка йшла вулицею під час обстрілу (фото, відео)

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