Вибухи в Криму: уражено два російських кораблі і не тільки! (фото, відео)

Вибухи в Криму пролунали 23 березня увечері і продовжилися вночі та вранці сьогодні. Вже є офіційна інформація про наслідки атаки – серед іншого, уражено два російські кораблі!

НСН розповість подробиці, посилаючись офіційні українські джерела, місцеві Телеграм-канали та моніторингові ресурси.

СтраткомЗСУ вранці 24 березня повідомляє про ураження в Криму двох великих десантних кораблів “Ямал” та “Азов”! А також центру зв’язку і ще декілька об’єктів інфраструктури окупантів.

Раніше про ймовірне ураження центру зв’язку розповідав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. А тепер факт ураження підтверджено.

“Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв’язок, завжди впливають на можливість управляти військами. В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати”, – пояснив Плетенчук

Речник наголосив, що зв’язок – це один з основних елементів забезпечення військ.

Нагадаємо вибухи 23 березня лунали у декількох районах Криму, зокрема, у Севастополі – тут їх нарахували щонайменше шість. .

У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Телеграм-канал Николаевский Ванек публікував ось такі відео з Криму.

OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв’язку Чорноморського флоту Росії.

Вночі і вранці сьогодні у Криму теж лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Гвардійському загорілася нафтобаза, яку використовують росіяни.

Вранці нафтобаза продовжила горіти. Повідомляють про евакуацію місцевих мешканців з розташованих поруч населених пунктів.

У Гвардійському влучили у нафтобазу, і вона сильно горить. Нафтобаза перебуває біля залізничної станції »Остряково«. У Гвардійському з будинків приватного сектору поряд із нафтобазою евакуюють мешканців, – повідомив Telegram-канал

Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що було влучання на вулиці Руднєва у Севастополі – там, на території колишнього штабу ВМС України, розташована російська військова частина.

Вранці нафтобаза продовжила горіти. Повідомляють про евакуацію місцевих мешканців з розташованих поруч населених пунктів.

У Гвардійському влучили у нафтобазу, і вона сильно горить. Нафтобаза перебуває біля залізничної станції »Остряково«. У Гвардійському з будинків приватного сектору поряд із нафтобазою евакуюють мешканців, – повідомив Telegram-канал

Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що було влучання на вулиці Руднєва у Севастополі – там, на території колишнього штабу ВМС України, розташована російська військова частина.

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