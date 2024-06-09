Військовий облік за кордоном: Уряд спростив процедуру

Військовий облік за кордоном для українців спрощено. Відповідні рішення ухвалив Уряд 7 червня.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на пресслужба Уряду.

Кабінет міністрів у середу, 7 червня, ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Вони стосуються, зокрема, військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном.

Військовий облік за кордоном: що змінилося

Відтепер військовозобов’язані українці, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зможуть знову стати на облік без особистого прибуття до ТЦК.

Для цього їм потрібно буде звернутись до закордонних дипломатичних установ України.

Крім того, уряд виключив вимогу надавати висновки лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності постійного догляду для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це має спростити процедуру відстрочки від призову.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді, – зазначили в Кабміні

Нові правила набувають чинності з дня опублікування, тобто з 7 червня, і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було скасовано виключення «проживання за кордоном». Відтепер українців із подвійним громадянством не випускатимуть із країни і можуть призвати до лав ЗСУ.

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